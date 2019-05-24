Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti ve ligi 3. bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlı takım önümüzdeki sezon ön eleme oynamadan direk olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

GÜVEN HAT-TRİCK YAPTI

Bu maçla birlikte Şenol Güneş'in Beşiktaş kariyeri de son buldu. Beşiktaş'a Kasımpaşa karşısında 3 puanı getiren golleri 10, 44 ve 45+1. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 13. dakikada Hajradinovic ve 77. dakikada Koita'dan geldi. Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Lens, 2 dakikada gördüğü 2 sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.