Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda oyuna giren N'Koudou, gösterdiği performansla taraftarları mest etti.

23.08.2019 22:45
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!

Süper Ligin 2. haftasında Göztepe'yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyi unutturdu.

İLK MAÇINDA TAM NOT ALDI

İkinci yarıda oyuna giren yeni transfer N'Koudou, oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareket getiren isim oldu. Sol kanattan yaptığı uzun mesafeli koşularla tribünleri de coşturan N'Koudou, ilk maçında tam not aldı.

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YORUMLAR (1)

  • BJKLİ:
    Harbiden öyle roket gibi yani. Adamı izlerken ben yoruldum resmen. Nasıl ciğer varmış öyle? Tebrikler BEŞİKTAŞ''ım!!
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