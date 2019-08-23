Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!
Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda oyuna giren N'Koudou, gösterdiği performansla taraftarları mest etti.
Süper Ligin 2. haftasında Göztepe'yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyi unutturdu.
İLK MAÇINDA TAM NOT ALDI
İkinci yarıda oyuna giren yeni transfer N'Koudou, oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareket getiren isim oldu. Sol kanattan yaptığı uzun mesafeli koşularla tribünleri de coşturan N'Koudou, ilk maçında tam not aldı.