Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

06.08.2019 17:45

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Ruiz'den kartal pozu

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Ruiz'in oldukça mutlu olduğu gözlenirken, İspanyol stoper kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Victor Ruiz, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu 2966 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu daha önce Valencia, Espanyol ve Napoli'de de forma giydi.