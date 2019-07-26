Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılacak.
Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA KAMPA KATILACAK
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
-
SAĞ AÇIK DA OYNAYABİLİYORCevap Yaz Yayından Kaldır
-
On numra dransfeerrrrCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
Son Dakika Spor Haberleri