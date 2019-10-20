Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet

20.10.2019 22:09

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. 5009 oy alarak Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Çebi şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan, divana, başkanına ve tüm çalışan arkadaşlarıma, emniyet görevlilerine, benden desteğini esirgemeyen taraftara, dostlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş, yeni bir döneme, yeni bir ufka açılmıştır.

BİNDİRİLMİŞ KITALAR VURGUSU

Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her zaman yukarıya taşımaya çalışan bir hedef içinde geçireceğiz bu dönemi. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Sizlere söz veriyoruz, Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak güzel günlerimizin yanında. Yarın sabah itibarıyla Beşiktaşımız için tüm güzel şeyleri yapmak için görevi devralacağız. Beşiktaş Genel Kurulu, bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bir işe yaramayacağını ispatlamıştır."