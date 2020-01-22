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Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynacakları karşılaşma öncesinde Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonu hatırlattı. Beşiktaş'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

22.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:45
Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı

, 'nda BB Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesinde sosyal medyada "VAR" göndermesi yaptı.

Siyah-beyazlılar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ın maçı var" ifadelerini kullanırken, VAR sistemine ve Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine gönderme yaptı.

Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü 20:30'da evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı
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HABER YORUMLARI (15)

  • KARTALKARTALKARTAL:
    Hakem hatalarına bel bağlamayan futbol izlemek istiyoruz. Beşiktaşın ruhuna yakışmıyorsunuz
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  • HAMZAAA:
    Aslın da hakemlere de hak vermek lazım söz konusu Burak olunca sürekli kendini yere bıraktığından artık hakemlerde ciddiye almıyor yine kendini bıraktı diye düşünüyorlar. Buda sporcunun hakemler ve hatta bizlerin gözünde inandırıcılığı kalmadığını gösteriyor. .
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  • VATANDAŞ:
    burağın karakter problemi olduğunu sağır sultan duydu. o yüzden kimse güvenmiyor. çünkü adam futbol oynamak için değil sahtekarlık için sahada resmen. başarı 0 ama hilekarlık 100
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