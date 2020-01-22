: Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı

22.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:45

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesinde sosyal medyada "VAR" göndermesi yaptı.

Siyah-beyazlılar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ın maçı var" ifadelerini kullanırken, VAR sistemine ve Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine gönderme yaptı.

Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü 20:30'da evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

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