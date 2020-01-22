Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynacakları karşılaşma öncesinde Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonu hatırlattı. Beşiktaş'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesinde sosyal medyada "VAR" göndermesi yaptı.
Siyah-beyazlılar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ın maçı var" ifadelerini kullanırken, VAR sistemine ve Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine gönderme yaptı.
Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü 20:30'da evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.
Haber Videosu: Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı
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Burak GS de oynarken hırsız diye bağıran bjk liler şimdide bağırsa ya!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BAKSANA BİZ BİLE BURAĞA İNANAMIYORUZ, HAKEM NAPSINCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yav izlemesek yedircekler adam kendini yere atma ustası yada artık yalancı çobanCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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hani ne var pozisyonda ??? hicbirsey yok gibi ne istiyor bu bjkCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Hakem hatalarına bel bağlamayan futbol izlemek istiyoruz. Beşiktaşın ruhuna yakışmıyorsunuzCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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DEMİRÖREN GELSİN SİZİ KURTARSIN !!!!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Aslın da hakemlere de hak vermek lazım söz konusu Burak olunca sürekli kendini yere bıraktığından artık hakemlerde ciddiye almıyor yine kendini bıraktı diye düşünüyorlar. Buda sporcunun hakemler ve hatta bizlerin gözünde inandırıcılığı kalmadığını gösteriyor. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Zorlu''da satılmış olan lig. Göz göre göre neler yapılıyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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burağın karakter problemi olduğunu sağır sultan duydu. o yüzden kimse güvenmiyor. çünkü adam futbol oynamak için değil sahtekarlık için sahada resmen. başarı 0 ama hilekarlık 100Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kendinizi sağa sola atmayın babanız BEŞİKTAŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır