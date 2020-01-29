Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu
Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medyadan paylaştığı Sergen Yalçın videosunu beğeni yağmuruna tuttu. Video kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni aldı
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 1 dakikalık videoda "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım 1 saat içinde 20 bin kez retweet edildi ve 40 binden fazla beğeni aldı.
İMZA TÖRENİ VODAFONE PARK'TA
Beşiktaş , Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi. İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.