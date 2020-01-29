: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu

29.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:37

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 1 dakikalık videoda "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım 1 saat içinde 20 bin kez retweet edildi ve 40 binden fazla beğeni aldı.

İMZA TÖRENİ VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş , Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi. İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.

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