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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medyadan paylaştığı Sergen Yalçın videosunu beğeni yağmuruna tuttu. Video kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni aldı

29.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:37
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu

Kulübü, yeni teknik direktörü için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 1 dakikalık videoda "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım 1 saat içinde 20 bin kez retweet edildi ve 40 binden fazla beğeni aldı.

İMZA TÖRENİ VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş , Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi. İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu
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