Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

Süper Lig'de tarihi çekişmenin yaşandığı sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Özellikle, Rachid Ghezzal'in Göztepe karşısında attığı penaltı golüne vurgu yapılan manşetlerde siyah-beyazlıların zorlu bir lig maratonunu mutlu sonla bitirdiği belirtildi.

Beşiktaş şampiyonluk kupasını 16. kez müzesine götürürken bu zafer Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Alman, Fransız ve İspanyol basını manşetlerde siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'i ön plana çıkarırken, Göztepe maçında atılan penaltı golüne vurgu yaptı.

"BEŞİKTAŞ GERİLİMİN SONUNDA ŞAMPİYON OLDU"

Fanatik'in derlediği habere göre; Fransa'nın önde gelen basın organı L'Equipe, "Beşiktaş gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu" başlığıyla verdiği haberde "Süper Lig'in 42. ve son gününde Türkiye'de gerilim tam anlamıyla yaşandı. Tüm akşam ülkeyi tedirgin eden bir kovalamacanın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı gol farkıyla geçerek tarihinin on altıncı Türkiye lig şampiyonluğunu kazandı" ifadelerine yer verdi.

"GOL FARKIYLA ŞAMPİYON"

Eurosport France ise "Beşiktaş Galatasaray karşısında gol farkıyla şampiyon oldu" başlığıyla verdiği haberde Rachid Ghezzal'ın şampiyonluğu getiren penaltıdan attığı gole değindi.

GERİLİM VURGUSU

Almanların dünyaca ünlü gazetesi Bild'de verdiği haberde gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

"GOL AVERAJIYLA KAZANDI"

İspanyol basınından Marca da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, kalp krizi finalinde Galatasaray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi.