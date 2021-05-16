Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de tarihi çekişmenin yaşandığı sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Özellikle, Rachid Ghezzal'in Göztepe karşısında attığı penaltı golüne vurgu yapılan manşetlerde siyah-beyazlıların zorlu bir lig maratonunu mutlu sonla bitirdiği belirtildi.

Beşiktaş şampiyonluk kupasını 16. kez müzesine götürürken bu zafer Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Alman, Fransız ve İspanyol basını manşetlerde siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'i ön plana çıkarırken, Göztepe maçında atılan penaltı golüne vurgu yaptı.

"BEŞİKTAŞ GERİLİMİN SONUNDA ŞAMPİYON OLDU"

Fanatik'in derlediği habere göre; Fransa'nın önde gelen basın organı L'Equipe, "Beşiktaş gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu" başlığıyla verdiği haberde "Süper Lig'in 42. ve son gününde Türkiye'de gerilim tam anlamıyla yaşandı. Tüm akşam ülkeyi tedirgin eden bir kovalamacanın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı gol farkıyla geçerek tarihinin on altıncı Türkiye lig şampiyonluğunu kazandı" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

"GOL FARKIYLA ŞAMPİYON"

Eurosport France ise "Beşiktaş Galatasaray karşısında gol farkıyla şampiyon oldu" başlığıyla verdiği haberde Rachid Ghezzal'ın şampiyonluğu getiren penaltıdan attığı gole değindi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

GERİLİM VURGUSU

Almanların dünyaca ünlü gazetesi Bild'de verdiği haberde gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

"GOL AVERAJIYLA KAZANDI"

İspanyol basınından Marca da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, kalp krizi finalinde Galatasaray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi
Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurdu
Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurdu
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı Nur Fettahoğlu
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 18:59:43. #1.16#

title