: Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi

20.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:58

Beşiktaş, mali krizi aşmak için olağanüstü kongreyi gündemine aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yaklaşık 500 milyon doları bulan borcu kapatmak için olağanüstü kongre yaparak, mal satışı için üyelerinden yetki istemeyi planlıyor. Kongrenin Mart ayında yapılması öngörülüyor. Geleceğe ait 6.5 milyar liralık geliri ipotekli olan, futbolculara ve teknik heyete ödeme güçlüğü çeken siyah beyazlı yönetim, krizden çıkış için çare arıyor. Yönetimin masasında iki plan bulunuyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİN 1. PLANI

Ziraat Bankası'nda 200 milyon dolar kredi temin etmek. 200 milyon dolarlık gayrimenkul satışı yapmak. Yönetim ve kampanyalar eliyle 100 milyon dolarlık kaynak yaratmak.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİN 2. PLANI

400 milyon dolarlık mal satışı gerçekleştirmek. Yönetim ve kampanyalar eliyle 100 milyon dolarlık kaynak sağlamak.

EN KIYMETLİSİ FULYA YERLEŞKESİ

Beşiktaş'ın elindeki gayrimenkullerden en kıymetlisi altyapı tesislerinin de bulunduğu Fulya yerleşkesi. Akaretler'deki eski kulüp binası ve Aşçıoğlu Plaza'daki daire ve dükkan alanları da diğer satılabilir mülkler arasında.

(Ajansspor)

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