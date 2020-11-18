Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor

Beşiktaş'a transferi teknik direktör Sergen Yalçın'ın reddetmesi nedeniyle iptal olan İtalyan golcü Mario Balotelli, İngiltere Championship ekibi Barnsley ile görüşüyor.

İtalyan forvet Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor. Daha önce Liverpool forması giyen Balotelli, Ada'ya Barnsley formasıyla dönmeye hazırlanıyor.

Balotelli'nin menajeriyle Barnsley'nin eşbaşkanları Chien Lee ve Paul Conway arasındaki görüşmeler sürüyor. 30 yaşındaki futbolcu Barnsley ile anlaşırsa İngiltere Championship'te mücadele edecek. Barnsley, 24 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde ismi gündeme gelen Balotelli'ye, teknik direktör Sergen Yalçın'dan ret cevabı gelmişti.

4. LİG EKİBİYLE ANTRENMANA ÇIKTI

Golcü futbolcu, kulüp bulamadığı dönemde evinin yakınında yer alan İtalya Serie D takımı Franciacorta ile idmanlara çıkmıştı.