Beşiktaş'ın Eski Kalecilerinden Göksel Gencer Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunda bulunan ve siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan kaleci Göksel Gencer hayatını kaybetti.
Bir dönem Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Göksel Gencer, evinde ölü bulundu. Futbola Silifkespor'da başlayan Gencer, uzun yıllar Samsunspor kalesini korumuştu.
2002-2003 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan Göksel Gencer, siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşamıştı. 1974 doğumlu Gencer'in kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.
SAMSUNSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Samsunspor resmi sitesinden, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." açıklamasında bulundu.
YORUMLAR (6)
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Allah rahmet eylesin, güzel bir insandı çok üzgünümCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mekani cennet olsun ailesine allah sabir ihsan eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çocukluktan yan komşumuzdu. Ortaokul lisede de kalecimizdi. Bütün ekmeğin içine peynir domates koyar koşa koşa gelirdi maça... Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin Cordobanın iyi bir yedeğiydi GökselCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin Cordobanın iyi bir yedeğiydi GökselCevap Yaz 4 Yayından Kaldır