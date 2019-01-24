Beşiktaş'ın Eski Kalecilerinden Göksel Gencer Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunda bulunan ve siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan kaleci Göksel Gencer hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın Eski Kalecilerinden Göksel Gencer Hayatını Kaybetti

Bir dönem Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Göksel Gencer, evinde ölü bulundu. Futbola Silifkespor'da başlayan Gencer, uzun yıllar Samsunspor kalesini korumuştu.

2002-2003 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan Göksel Gencer, siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşamıştı. 1974 doğumlu Gencer'in kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

SAMSUNSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Samsunspor resmi sitesinden, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." açıklamasında bulundu.

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