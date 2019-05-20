Beşiktaş'ın Dev Kaybı! 500 Milyon TL

Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2018-2019'da Kupa 1'e katılamayan Beşiktaş'ın kaybı 250 milyon TL civarındaydı. Reklam açısından ve oyuncu parlatıp satma noktasında büyük öneme sahip Devler Ligi'nden uzak kalmanın iki yıllık maliyeti ise yaklaşık 500 milyon TL oldu.