Beşiktaş'ın Dev Kaybı! 500 Milyon TL
Sezonu en iyi şekilde üçüncü sırada bitirecek olan ve Şampiyonlar Liginden 2 yıl uzak kalmanın Beşiktaş'a maliyeti çok yüksek. Siyah-beyazlı kulübü, önümüzdeki sezon ekonomik açıdan oldukça zor günler bekliyor.
Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; 2018-2019'da Kupa 1'e katılamayan Beşiktaş'ın kaybı 250 milyon TL civarındaydı. Reklam açısından ve oyuncu parlatıp satma noktasında büyük öneme sahip Devler Ligi'nden uzak kalmanın iki yıllık maliyeti ise yaklaşık 500 milyon TL oldu.
YORUMLAR (17)
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Fiko ağa küçülmeye gideceğiz diyor yazıklar olsun Sahan yokken borç batağında iken yapılan transferlerle şampiyon ol şimdi her şeyin var küçülmeye git????????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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U 17-18-21 takımıyla çıksınlar. 3-5 senede şampiyon olmasınlar. Belki düzelir takım ondan sonra.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ASLAN GS TüPCüNüZ MANDANIZ ESLiGiNDE KUYU KAZDINIZ O KAZDIGINIZ KUYUYA DüSTüNüZ BOGULDUNUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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herşeyin bir bedeli varCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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gidecekler: OGUZHAN NECIP CANER KARIUS ADRIONO 07 LÜTFEN ARTIK GIDINCevap Yaz 9 Yayından Kaldır