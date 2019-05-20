Beşiktaş'ın Dev Kaybı! 500 Milyon TL

Sezonu en iyi şekilde üçüncü sırada bitirecek olan ve Şampiyonlar Liginden 2 yıl uzak kalmanın Beşiktaş'a maliyeti çok yüksek. Siyah-beyazlı kulübü, önümüzdeki sezon ekonomik açıdan oldukça zor günler bekliyor.

Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2018-2019'da Kupa 1'e katılamayan Beşiktaş'ın kaybı 250 milyon TL civarındaydı. Reklam açısından ve oyuncu parlatıp satma noktasında büyük öneme sahip Devler Ligi'nden uzak kalmanın iki yıllık maliyeti ise yaklaşık 500 milyon TL oldu.

Beşiktaş'ın Dev Kaybı! 500 Milyon TL
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (17)

  • PALA:
    Fiko ağa küçülmeye gideceğiz diyor yazıklar olsun Sahan yokken borç batağında iken yapılan transferlerle şampiyon ol şimdi her şeyin var küçülmeye git????????
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ALİ AGA:
    U 17-18-21 takımıyla çıksınlar. 3-5 senede şampiyon olmasınlar. Belki düzelir takım ondan sonra.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FENEVRASYONLU EZİK KUSLAR:
    ASLAN GS TüPCüNüZ MANDANIZ ESLiGiNDE KUYU KAZDINIZ O KAZDIGINIZ KUYUYA DüSTüNüZ BOGULDUNUZ
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.