Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mario Lemina yeniden Galatasaray'a geliyor Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabonlu futbolcu Mario Lamina'nın sarı kırmızılı kulübe gelmek için gün saydığı öğrenildi. Galatasaray anlaşmaya vardığı Lemina'nın kulübü Southampton ile hafta başına kadar imza atması bekleniyor.

Galatasaray geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı bir kez daha kiralamak üzere.

Gabonlu ön libero için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, Lemina ile anlaştı, hafta başına kadar da Southampton ile imzaları atıp İstanbul'da bulunan Lemina'nın çalışmalara katılması planlanıyor.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"

Lemina da geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından "Bugün günlerden Galatasaray" paylaşımı yaparak transfer ateşini yakmıştı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYORDU

Gabonlu futbolcunun transferi için sarı kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş da devreye girmişti.