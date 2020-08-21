HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mario Lemina yeniden Galatasaray'a geliyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabonlu futbolcu Mario Lamina'nın sarı kırmızılı kulübe gelmek için gün saydığı öğrenildi. Galatasaray anlaşmaya vardığı Lemina'nın kulübü Southampton ile hafta başına kadar imza atması bekleniyor.

21.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:18

Galatasaray geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı bir kez daha kiralamak üzere.

Gabonlu ön libero için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar, Lemina ile anlaştı, hafta başına kadar da Southampton ile imzaları atıp İstanbul'da bulunan Lemina'nın çalışmalara katılması planlanıyor.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"

Lemina da geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından "Bugün günlerden Galatasaray" paylaşımı yaparak transfer ateşini yakmıştı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYORDU

Gabonlu futbolcunun transferi için sarı kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş da devreye girmişti.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mario Lemina yeniden Galatasaray'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi? 3. Sayfa
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada
Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Yeni teknik direktör Koeman ile görüşen Messi, Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmüyor
Yeni teknik direktör Koeman ile görüşen Messi, Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Selami Şahin Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Antalya Kadıköy Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mario Lemina yeniden Galatasaray'a geliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 09:18:52. #1.14#
title