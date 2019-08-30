Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Elneny, İstanbul'a geliyor

30.08.2019 14:14

beIN SPORTS'un haberine göre, siyah beyazlılar Mohamed Elneny'nin kiralanması konusunda İngiliz ekibi Arsenal ile anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncunun 22.15'te İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'a vardıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun, ardından imza atacağı duyuruldu.

BORDEAUX DA İSTİYORDU

Transfer etmek için Fransasız temsilcisi Bordeaux'nun da girişimlerde bulunduğu ancak oyuncunun tercihini siyah-beyazlılardan yana yaptığı bildirildi.

ARSENAL İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Arsenal ile geçen sene yeni bir sözleşme imzalayan oyuncunun Londra ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi sürerken, oyuncunun Beşiktaş'a bir yıl kiralık olarak imza atması bekleniyor.

17 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.