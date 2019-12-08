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Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı

Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın 90+5'te gelen golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir lig maçını kazandı.

08.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:45
Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen , 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 kez geriye düşerken, 90+5'te Umut Nayir'in attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla, bu sezon ilk kez ligde geriye düştüğü bir maçta 3 puan kazandı. Bu sezon Sivas, Gaziantep ve Trabzonspor karşısında geriye düştüğü maçlardan puansız ayrılan siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı Çaykur Rizespor ve mücadelelerinde ise geriye düştükten sonra beraberliği yakalamıştı.

LİGDE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Kasımpaşa karşısında aldığı kritik galibiyetle puanını 27'ye yükselten ve Başakşehir'in puan kaybetmesiyle ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Slovan Bratislava maçında da devreyi 1-0 geride kapatmış, ancak ikinci yarıda attığı gollerle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

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: Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı
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