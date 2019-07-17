Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar'dan geldi. Pendikspor'un tek sayısını 47. dakikada Ozan kaydetti.
Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens ve Güven 11'i ile çıktı.
Beşiktaş, sıradaki hazırlık maçında 21 Temmuz'da 18:30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR (2)
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PENDİK UNİTED VE FC ÜMRANİYE FENERİN EZELİ RAKİPLERİDİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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OOOOOO NE BÜYÜK BAŞARICevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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