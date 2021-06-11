Beşiktaş ilk bombasını dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal'le patlatıyor

Şilili orta saha Vidal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Inter'in 34 yaşındaki futbolcusu, Beşiktaş'tan gelen tekliften etkilendi. İtalyan devi ile bir yıl daha mukavelesi olan Vidal için Beşiktaş'ın çok ciddi olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon yedek kalacağı konuşulan dünyaca ünlü orta sahanın kulübünden kolaylık istediği aktarıldı.

İtalyan basını, Beşiktaş için çok konuşulacak iddia ortaya attı. Son olarak Serie A'da İnter ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Arturo Vidal'in takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın teklifinden etkilendiği öne sürüldü. Inter ile yola devam etmesi beklenmeyen dünyaca ünlü orta saha, bir yıl daha mukavelesi olan kulübünden kolaylık istedi.

MÜTHİŞ KARİYERE SAHİP

Kariyerine Şili'de Colo Colo'da başlayan Vidal, 2007'de 5.2 milyon euroya Leverkusen'e transfer oldu. Ardından 2011'de 12.5 milyon euroya Juve'nin yolunu tuttu. 2015'te tam 40 milyon euroya Bayern Münih'e katıldı ve ardından 2018'de 18 milyon euroya Barcelona'ya transferi gerçekleşti. Son olarak geçen sezonun başında Inter'e imza attı ve şampiyonluk yaşadı.

TRABZON İDDİALARI DA VAR

Vidal için Trabzonspor'un da adı geçiyor ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da önemli bir etken. Vidal'in yeni adresinin Türkiye olması kuvvetli ihtimal. Öte yandan Şili'de kaptanlık da yapan yıldız futbolcu, 119 kez giydiği ülkesinin formasıyla 32 kez ağları sarstı.