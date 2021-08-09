Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı transfer etti

Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 30 lig maçında 6,1 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Süper Lig heyecanı başlıyor! Açılış haftasında üç büyüklere verilen oranlar dikkat çekti
Süper Lig heyecanı başlıyor! Açılış haftasında üç büyüklere verilen oranlar dikkat çekti
Beşiktaş'ın uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
Beşiktaş'ın uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş Icrypex, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:31:23. #1.15#

title