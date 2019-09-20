Beşiktaş'ı yıkan Mohammed Rharsalla'yı, Abdullah Avcı sezon başında reddetmiş!

20.09.2019 17:09

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla boyun eğdi. Slovak ekibinin en tehlikeli oyuncularından olan ve Kartal'a da bir gol kaydedenMohammed Rharsalla konusunda ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

AVCI 'YETERSİZ' RAPORU VERDİ

Asist Analiz'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerinin transfer sezonunda Moha'yı Beşiktaş'a önerdiği ancak siyah beyazlı ekibin bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın Moha için 'Yetersiz' raporu verdiği ve transferi istemediği kaydedildi.

YILLIK 225 BİN DOLAR KAZANIYOR

Şu anda Slovan Bratislava'da yıllık 225 bin Dolar'a oynayan Moha, sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Moha, bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 15 maça çıkıp 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Hürriyet)