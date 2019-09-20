Beşiktaş'ı yıkan Mohammed Rharsalla'yı, Abdullah Avcı sezon başında reddetmiş!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesinde bir gol atan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mohammed Rharsalla'yı, sezon başında reddettiği ortaya çıktı.

20.09.2019 17:09

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2'lik skorla boyun eğdi. Slovak ekibinin en tehlikeli oyuncularından olan ve Kartal'a da bir gol kaydedenMohammed Rharsalla konusunda ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

AVCI 'YETERSİZ' RAPORU VERDİ

Asist Analiz'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerinin transfer sezonunda Moha'yı Beşiktaş'a önerdiği ancak siyah beyazlı ekibin bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın Moha için 'Yetersiz' raporu verdiği ve transferi istemediği kaydedildi.

YILLIK 225 BİN DOLAR KAZANIYOR

Şu anda Slovan Bratislava'da yıllık 225 bin Dolar'a oynayan Moha, sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Moha, bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 15 maça çıkıp 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Hürriyet)

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YORUMLAR (4)

  • APTİŞ DOĞUDA 3 BATIDA 4 YİYOR, YARASIN:
    Faytoncunun kamyon pazarından TIR seçmesini beklemeyin. Alt liglerde ve amatör ligde faal futbolunu tamamlamış birinden başka ne beklenir. . Başakçılar ve karanlık oyunlar . . Kimseyi yanıltmasın. . Adı hıdır, elinden gelen bu dur. . Her ne kadar havalar yağmurlu olsa da olası ORMAN YANGINLARI çok uzak ta değil. . Aptiş fikoşu yakacak. . GÖZ GÖZ den gelen can suyu bitti. .
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  • ABDO:
    Türk takımlarını seyredemiyoruz artık.İpler Katarlı şirketin elinde. Yazıklar olsun Spor Bakanlığına Bir o tesellimiz vardı,onu da çok gördünüz.Size bir daha iktidar YOK!
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  • DOĞRUCU:
    Apdullah avcı istifa,Fikret orman istifa sergen yalçın beşiktaşa teknik direktör olarak gelmeli.
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