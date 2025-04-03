Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Göztepe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Göztepe maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Göztepe maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.