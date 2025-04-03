Beşiktaş Göztepe maç özeti ve golleri! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ÖZET

Beşiktaş Göztepe maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Göztepe maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Göztepe maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.