Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven