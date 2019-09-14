Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

14.09.2019 19:01
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.