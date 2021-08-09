Beşiktaş, Fransız savunmacı Samuel Umtiti'yi kiralamak için Barcelona'ya teklif yaptı

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen savunmac kiralık olarak kadrosuna katmak için devrede. Fransız futbolcunun maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul eden siyah-beyazlı kulüp, Katalan devine teklifini sundu. Samuel Umtiti, 2016 yılında Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın ardından Barcelonalı futbolcu Samuel Umtiti için kolları sıvadı.

NICE İLE MONACO'NUN DA RADARINDA

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Diego Godin ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Samuel Umtiti için temaslarda bulundu. Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının önemli bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransa'dan Nice ile Monaco'nun da olduğu ve önümüzdeki günlerde ayrılıkla ilgili sıcak gelişmeler yaşanacağı kaydedildi.