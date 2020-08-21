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Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan genç oyuncu, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

21.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:54

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

Le Telegramme'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Championnat National'de mücadele eden oyuncu siyah beyazlılara imza attı.

"GURUR DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten 20 yaşındaki Abdullah Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Aileme tüm destekleri için, ve aynı zamanda kulübe güvenleri için çok teşekkür ederim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
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