Beşiktaş Vodafone Park'ta 4. Kez Puan Kaybı Yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve sahasında dördüncü kez puan kaybı yaşadı.Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.
VODAFONE PARK'TAKİ PUAN KAYBI 10'A ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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SekiZtasi ben bile kurtaramam bunlar daha iyi günleriCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lig bitti takım yok başakı şampiyon yapacaklar ligde heyecanda yok takımlar bitik transfer yok düzgün oyun yok anadolu takımları daha güçlü 3 büyüklerden sebebi 3 büyükler borç içinde ve transfer yapamıyor.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır^^: DÜN AÇIKLANDI . BJK 5 AY İÇİNDE 158 MİLYON ESKİ PARAYLA 158 TRİLYON ZARAR ETMİŞ . BÖYLE BİRŞEY OLABİLİRMİ BU YÖNETİCİLER KULÜPLERİ BATIRIP SEFA İÇİN YAŞARKEN TARAFTARDA ÇİLESİNİ ÇEKİYOR . BU ÜLKEDE FUTBOLA 1 LİRA BİLE HARCAYANIN AKLI YOKTUR .3 1 Yayından KaldırOBJEKTIF: Bırakın artik 3 büyük muhabbetini, inşallah her sene anadolu takimları şampiyon olur, futbolda tekelden kurtulur...3 Yayından Kaldır