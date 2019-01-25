Beşiktaş Vodafone Park'ta 4. Kez Puan Kaybı Yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve sahasında dördüncü kez puan kaybı yaşadı.Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.

VODAFONE PARK'TAKİ PUAN KAYBI 10'A ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (4)

  • XXXX:
    Lig bitti takım yok başakı şampiyon yapacaklar ligde heyecanda yok takımlar bitik transfer yok düzgün oyun yok anadolu takımları daha güçlü 3 büyüklerden sebebi 3 büyükler borç içinde ve transfer yapamıyor.
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    ^^: DÜN AÇIKLANDI . BJK 5 AY İÇİNDE 158 MİLYON ESKİ PARAYLA 158 TRİLYON ZARAR ETMİŞ . BÖYLE BİRŞEY OLABİLİRMİ BU YÖNETİCİLER KULÜPLERİ BATIRIP SEFA İÇİN YAŞARKEN TARAFTARDA ÇİLESİNİ ÇEKİYOR . BU ÜLKEDE FUTBOLA 1 LİRA BİLE HARCAYANIN AKLI YOKTUR .
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    OBJEKTIF: Bırakın artik 3 büyük muhabbetini, inşallah her sene anadolu takimları şampiyon olur, futbolda tekelden kurtulur...
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