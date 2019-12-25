: Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı

25.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54

Beşiktaş, Kosovalı stoper Emir Umit'in İstanbul'a geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

Llapi forması giyen 19 yaşındaki Emir Umit, Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshetmiş ve serbest oyuncu olmuştu.

4 OYUNCUNUN AYRILACAĞI İDDİALARI DA YALANLANDI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, bir açıklama daha yayınlayarak Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Haber Videosu