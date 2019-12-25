Beşiktaş, Emir Umit'i İstanbul'a getirdi | Transfer haberleri

25.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:49

Beşiktaş'ın ilk transferi gerçekleşmek üzere... İlk kez Hürriyet'in duyurduğu transferde siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna katmak istediği Emir Umit, İstanbul'a geldi.



19 yaşındaki stoper, Llapi Kulübü'nün Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle alacaklarına karşılık olarak Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshederek boşa çıkmıştı. İstanbul'a gelen Kosovalı futbolcunun, siyah beyazlı yöneticilerle gerçekleştireceği görüşmenin ardından pürüz çıkmaması halinde önümüz deki günlerde imzayı atması bekleniyor.



Sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye transfer olan Emir Umit, 1.87 boyunda ve iki ayağını kullanabilir. Mevkiisi stoper olmasına karşın, ön libero olarak da görev alabiliyor.



