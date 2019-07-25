Beşiktaş, Douglas transferini bitirdi
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdiği için siyah beyazlı ekip bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER LİG'DE 32 MAÇA ÇIKTI
Barcelona, Douglas'ı 2014 senesinde 4 milyon euro bedelle São Paulo'dan transfer etmişti. Son olarak Sivasspor'a kiralanan ve geçen sezon Süper Lig'de forma giyen Brezilyalı futbolcu 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.
YORUMLAR (2)
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Rabbim Kara Kartalıma şimdiden sabır versin. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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millet falcao yu aldı biz de birini almışız ama o da futbolcu sanırımCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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