Beşiktaş, Douglas transferini bitirdi

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DE 32 MAÇA ÇIKTI

Barcelona, Douglas'ı 2014 senesinde 4 milyon euro bedelle São Paulo'dan transfer etmişti. Son olarak Sivasspor'a kiralanan ve geçen sezon Süper Lig'de forma giyen Brezilyalı futbolcu 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.