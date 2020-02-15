Beşiktaş Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'ye küfür edildiği gerekçesiyle gerginlik yaşandı
Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması öncesinde gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin Başkan Çebi'ye küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.
15.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:03
Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin başkana küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.
DİĞER ÜYELER ARAYA GİRDİ
Yaşanan arbede sırasında diğer üyeler araya girerken, Atıf Keçeci oradan uzaklaştırıldı ve ardından Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmasına başladı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Beşiktaş Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'ye küfür edildiği gerekçesiyle gerginlik yaşandı
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