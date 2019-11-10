Beşiktaş, Denizlispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega