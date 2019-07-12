Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: DHA