Beşiktaş borçlarını yapılandırdı
Beşiktaş, mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
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bu işi o kadar biliyorsan sen yönet kimseyi memnu n edemezsin ülke futbulunun şartlar belli ne yapmak lzım siz söyleyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Medyaya bir şey açıklıyorsunuz devamı yok senelik veya aylık beşiktaş ne kadar ödeme yapacak toplam borç ne kadar faiz ne kadar eklediniz 5 yıl sonunda borç tamamen bitiyormu neden yazmadınızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Zaten paralar oraya buraya kaçıyordu 5 yıl sonra tertemiz bi beşiktaş süper anlaşma bu bir başarıdırCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BJK kulübü bu şartlarda transfer yapamıyor, kulübün imkanlarını kilitledik ancak borcu bir sonraki seçim öncesine erteleyerek transferin önünü açtık diyorsanız global bir söylem ne kadar borç ötelediniz yüzde kaç fazile bu yetkiyi nasıl aldınız kulüp borçlanmaya devam ediyor 2 yıl şamp, olsa avrupada kupa kazansa bu borçlar yinede artar şeffaf transfer , şeffaf ihale , şeffaf sözleşmelere dönecek yeni yönetimler gelmeden olmaz , olmaz. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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