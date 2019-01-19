Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve gündeme dair çarpıcı dair açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"2012'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4'te 1'i durumdaydı, zarar ediyordu. Adım atsan ürün yoktu. Sponsorluk gelirlerimiz, marka değerimiz aynı şekildeydi. İki rakibimizin iki misline yakın borcu vardı. 330 milyon Dolar kadardı. O süreçte Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan, bileklik satalım, saat satalım demeden geldik. Hiçbir şirkete, hiçbir zengin Beşiktaşlı'ya gidip kapı çalmadık. Gururumuzu, vakurluğumuzu bırakmadan mücadele ettik.

"MENAJER KOMİSYONUNU YÜZDE 8'E İNDİRDİK"

Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8'e indirdik ama şimdi konuşuluyor. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar."

GALATASARAY KULÜBÜ BİLEKLİK SATMIŞTI

Bilindiği üzere Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek döneminde 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasıyla bileklik satışı gerçekleştirmişti.