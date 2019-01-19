Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz 2012'de Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, bileklik satmadan buralara geldik." diyerek Galatasaray'a göndermede bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve gündeme dair çarpıcı dair açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"2012'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4'te 1'i durumdaydı, zarar ediyordu. Adım atsan ürün yoktu. Sponsorluk gelirlerimiz, marka değerimiz aynı şekildeydi. İki rakibimizin iki misline yakın borcu vardı. 330 milyon Dolar kadardı. O süreçte Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan, bileklik satalım, saat satalım demeden geldik. Hiçbir şirkete, hiçbir zengin Beşiktaşlı'ya gidip kapı çalmadık. Gururumuzu, vakurluğumuzu bırakmadan mücadele ettik.
"MENAJER KOMİSYONUNU YÜZDE 8'E İNDİRDİK"
Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8'e indirdik ama şimdi konuşuluyor. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar."
GALATASARAY KULÜBÜ BİLEKLİK SATMIŞTI
Bilindiği üzere Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek döneminde 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasıyla bileklik satışı gerçekleştirmişti.
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Baktı şampiyonluk gidiyor laf atmaya başladı. İsteyen forma satar isteyen bileklik sende sat gs satıyor diye kötü mü oluyor.Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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La bu fiko 8taş taraftarını gerizekalı yerine koyuyor :)))))))Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Fikret efendi sen kendi işine bak aziz giderken görevi sanamı devretti feda diye ağladığın günleri unutma Demirören’e salladın sonra sesin çıkmadı çirkefsin çirkefCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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stat ın açıldığı gün biz senin ne olduğunu öğrendik boşa uğraşma fikoCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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2012 den beri türkiye lig şampiyonluğundan başka başarın var mıCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır