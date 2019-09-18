Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri

18.09.2019 11:59

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 5. hafta maçlarını görev alacak hakemler;

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa