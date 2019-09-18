Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri

Süper Lig'in 5. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli maçı olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak.

18.09.2019 11:59
Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 5. hafta maçlarını görev alacak hakemler;

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri
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YORUMLAR (5)

  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    ALANYA YI DOĞRAMAYA ÇALIŞAN FENER MAÇINDA FENERLİ EYYAMCI HALİS ÖZKAHYA YA MAÇ VERMEMİŞLER BU HAFTA.
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  • HATTRİCK/BJK:
    SEVGİLİ BEŞİKTAŞLILAR ! Beşiktaşlı arkadaşalara ve taraftarlara Harun Kolçak''tan ölürüm elinde feat Alişan Göksu official audioyu hediye ediyorum dinlerseniz beğeniceğinize eminim çok güzel bir parça tamda Beşiktaş''a göre !
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  • BJK Lİ:
    GEÇEN SENE AKHİSAR-GS MAÇINDA GS YE KUPAYI VEREN VE KÜME DÜŞME MAÇINDA ERZURUM-FB , ERZURUM U DOĞRAYIP FENERİ LİGDE TUTAN KIVRAK ADAM SUAT ARSLANBOĞA BU HAFTANIN OPERASYONCUSU DEMEK. ADAM GİBİ YÖNET İNÖNÜ DEKİ MAÇI DEĞİLSE HAKARET YERSİN TRİBÜNDEN.
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