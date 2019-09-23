Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı

Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, "Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı." dedi.

23.09.2019 23:13

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Maç 2-0 olsa 5 olur. Bugün Medipol Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. Hakem Beşiktaşlıydı. Ljajic'le çarpışıyor hakem. Nerede olduğunu bilmiyor. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart. 45. dakikada net bariz gol şansı. Sana göresi bana göresi yok." dedi.

HAKEM 11 KEZ SARI KARTINA BAŞVURDU

Öte yandan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • HARBİDEN:
    Burası türkiye her şey normal verilene verilmeyene şaşırmamak lazım her maç her hafta rezalet
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ALEXMANİA:
    Adam hakli bir Fenerli olarak ilk defa Erman hocaya hak veriyorum 5-6 biterdi ah be TFF baska kollayacak takim bulamadin mi da 8 tasi kolluyorsun.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • OSMAN:
    AHAHAHAHAHA Bu konuşan alanyanın 3-1 çakınca ağlayan gurubun taraftarı değil mi :) TFF Başkanı kim bak bakalım aslan parçası boş yorum yazma. .
    1 Yayından Kaldır
  • CANMEN:
    YAHU. . . BIRAKIN BU ORALI, BURALI DEMEYE. . . ICTEN PAZARLIKLILAR PEK DOGRU, ONU ARTIK HERHALDE HEPIMIZ ANLADIK. . . AMA HAKEMLER BI TüRLü HEPIMIZE BERBAAATLAR. . . BUNU BöYLE GöRMEDIKCE, HER CAMIAA KENDI REKLAMINDA OLDUKCA. . . . BU ISLERIN öNüNE GECEMESSIIIIN. . . CüNKü BI GECEN HAFTANIN TELAFISINLE UGRASMAKTA OLACAKLAR. . . BUDA EN BüYüK TEHLIKE. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.