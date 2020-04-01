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Koronavirüs, Barcelona, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek

Katalan devi Barcelona'nın oyuncu maaşlarında yüzde 70 indirime gitmesi sonrasında Beşiktaş da harekete geçiyor. Siyah-beyazlılar, futbola koronavirüs etkisi sebebiyle başlattığı ekonomik tedbirler çerçevesinde La Liga şampiyonunun sistemini uygulayarak bazı oyunculara yüzde 70, bazılarına da yüzde 50 indirim uygulayacak.

01.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:22
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek

Koronavirüs sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı. Bu doğrultuda Katalan devi Barcelona'nın oyuncuları, maaşlarında yüzde 70 indirime giderek bu alanda kulüplerine destek oldular.

Barça'yı bu konuda yakından takip eden Beşiktaş yönetimi de, dünya devinin modelini uygulama kararı aldı. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın maaş indirme politikasını 2 farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı.

YÜZDE 50 VE YÜZDE 70 ARASINDA DEĞİŞECEK

Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon eurodan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50'lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi.

KAPTANLAR HAREKETE GEÇTİ

Bu konudaki planlamayı daha detaylandıracak olan Beşiktaş yönetiminin ardından oyuncularla A Takım'dan sorumlu yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ aracılığıyla kararlarını paylaşacakları bildirildi. Siyah-beyazlıların takım kaptanları Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, geçen hafta takım arkadaşlarıyla görüşüp, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını kulübe bırakma kararı almıştı.

YÜZDE 70'E TAKILAN OYUNCULAR

Elneny, Vida, Lens, Ljajic, Burak

YÜZDE 50'YE TAKILAN OYUNCULAR

Karius, Utku, Caner, Gökhan, Ruiz, Rebocho, Roco, Douglas, Diaby, Atiba, N'Koudou, Umut, Güven, Dorukhan, Boateng, Boyd, Necip

(Fanatik)

Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek

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Siyah beyazlılar, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
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