Beşiktaş BAE'den gelen teklifi kabul etti, Lens istemeyince transfer yattı

14.09.2019 10:40

Jeremain Lens'i bir türlü gönderemeyen Beşiktaş, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden transfer döneminde beklenen teklifi aldı.

Sabah'ın haberine göre; 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüp siyah beyazlı ekibin kapısını çaldı. Beşiktaş yönetiminin, yıllık 2,3 milyon euro garanti maaş ve maç başına prim alan oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak Lens, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi.

GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ

Bu gelişmenin üzerine Lens'in yabancı kontenjanına takılması, beraberinde yorumları da getirdi. Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya dahil edilirken 12 yabancı sınırı nedeniyle tecrübeli kanat oyuncusu Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.