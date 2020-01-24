: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı

24.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:46

Beşiktaş'ta art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında tepkilerin odağı haline gelen teknik Direktör Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

Haber Global'in haberine göre; Ümraniye'de yapılan kritik zirve sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı.

KADRO DIŞI DA OLMAYACAK

Siyah-beyazlı takımda herhangi bir kadro dışı da olmayacak.

Abdullah Avcı ve takımın kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'le görüşen Ahmet Nur Çebi, gidişatın nasıl düzeltilebileceği konusunda bu isimlerden fikir aldı.

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