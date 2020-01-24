Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı
BB Erzurumspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı büyük tepkilere maruz kalmış ve bugün, başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşme sonrası Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı.
Beşiktaş'ta art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında tepkilerin odağı haline gelen teknik Direktör Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.
Haber Global'in haberine göre; Ümraniye'de yapılan kritik zirve sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı.
KADRO DIŞI DA OLMAYACAK
Siyah-beyazlı takımda herhangi bir kadro dışı da olmayacak.
Abdullah Avcı ve takımın kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'le görüşen Ahmet Nur Çebi, gidişatın nasıl düzeltilebileceği konusunda bu isimlerden fikir aldı.
Haber Videosu: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı
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O zaman çözüm üretemiyorsaniz sizde bırakın gidin. Burası çözüm makamı. Yapamiyorsaniz yapacak kimse gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ahmet Nur Çebi kafasına sıkmaya kendini bitirmeye devam ediyor. bu adamı göndermek için takımın küme düşmesi gerekiyor net bir şekildeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ne hoca ne oyuncu gönderebilecek paramız yok çok yüksek tazminatlar uzun süreli anlaşmalar var kulübün bunların altından kalkması imkansız şampiyonluk şansı sivas yenilgisiyle bitti avrupadan türkiye kupasından elendik sezonun gerisi formalite boşuna daha çok ekonomik olarak batmaya gerek yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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8taş kendini avlıyor :))))Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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8 taş yazarak beyinsiz olduğunu kanıtlıyorsun4 1 Yayından Kaldır