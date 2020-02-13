Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı

13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:08

Beşiktaş Kulübü, ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA