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Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:08
Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı

Kulübü, ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA
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