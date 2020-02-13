Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:08
Beşiktaş Kulübü, ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA
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