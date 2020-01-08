Feyenoord, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor
Hollanda basını, Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un, Beşiktaş forması giyen Jeremain Lens'i istediğini yazdı.
Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınının haberine göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. Lens ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.
LENS OLMAZSA GUİDETTİ
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi ise transferde Feyenoord'un önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Feyenoord, Beşiktaş'ın Lens için yüksek bir bonservis ücreti istemesi halinde alternatif olarak John Guidetti'yi listesine aldı. Hollanda temsilcisinin kısa süre içinde Lens için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
Haber Videosu: Feyenoord, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor
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üste parada ver bence. hiç degilse her ay maası olmaz kardayız :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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uce bese bakma sat hemen sat sat satCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır