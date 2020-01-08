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Feyenoord, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor

Hollanda basını, Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un, Beşiktaş forması giyen Jeremain Lens'i istediğini yazdı.

08.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:31
Feyenoord, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor

için 'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınının haberine göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. Lens ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.

LENS OLMAZSA GUİDETTİ

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi ise transferde Feyenoord'un önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Feyenoord, Beşiktaş'ın Lens için yüksek bir bonservis ücreti istemesi halinde alternatif olarak John Guidetti'yi listesine aldı. Hollanda temsilcisinin kısa süre içinde Lens için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Feyenoord, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor
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