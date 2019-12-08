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Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Umut Nayir'in uzatmalarda attığı golle 3-2 galip gelen Beşiktaş, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 sıra daha atlayarak Sivasspor'un ardından 2. sıraya yerleşti. Bu sonuçla Beşiktaş, 8 haftada tam 14 sıra yükselmiş oldu.

08.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:27
Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi

Süper Lig'de fırtınası esiyor. Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 'yı Umut Nayir'in 90+5'te attığı golle 3-2 yenerek puanını 27 yapan siyah-beyazlılar, zirve yarışında önemli bir engeli geride bırakırken, 'in puan kaybettiği haftada bir sıra daha yükselerek 2. sıraya kuruldu. Haftaya Başakşehir'in 1 puan gerisinde giren ve turuncu-lacivertli takımın Denizlispor deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından rakibini geçen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında hata yapmadı.

14 SIRA YÜKSELDİ

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 6 maç sonunda topladığı 5 puanla küme düşme hattı olan 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından yakaladığı önemli çıkışla toparlandı ve basamakları tırmanmaya başladı. Ligde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek hanesine 22 puan yazdıran Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 haftada topladığı puanlarla 14 basamak birden yükselerek düşme hattından çıkıp 2. sıraya kuruldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi
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