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Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy ile alakalı yaptığı bir paylaşımın İngiltere Futbol Federasyonu tarafından "Irkçılık" olarak nitelendirilmesi nedeniyle bir resmi maçtan men edildi. Öte yandan Silva, Federasyon tarafından eğitime alınacak. Yıldız oyuncu eğitimi geçemezse, ülkedeki futbol hayatı bitebilir.

13.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:45
Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, Federasyonu'nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun "Irkçılık" yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış ihlal" statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.

Bernardo Silva

"BU DÖNEMDE ARKADAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN"

Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma "Tahmin edin kim" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
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