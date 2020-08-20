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Bernard Mensah: "Oynamak istediğim kulüpteyim"

- Bernard Mensah: "Oynamak istediğim kulüpteyim" Oğuzhan Özyakup: "Kendime güvenim tam, hedefimiz her zaman zirve" Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:27

- Bernard Mensah: "Oynamak istediğim kulüpteyim"

Oğuzhan Özyakup: "Kendime güvenim tam, hedefimiz her zaman zirve"

İSTANBUL - Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mensah, Türkiye'ye geldiğinden bu yana oynamak istediği kulübe transfer olduğunu belirtirken, takıma yeniden dahil olan Oğuzhan Özyakup ise, kimseye kırgınlığının kalmadığını söyleyerek, "Kendime güvenim tam. Hedefimiz her zaman zirve" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah'ın yanı sıra, dünya çapındaki maratonlarda boy göstermesiyle bilinen malzeme sorumlusu Erdal Erdem, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarın her adımında kulübe para kazandıracağı uygulamayla ilgili olarak konuşan Oğuzhan Özyakup "Bizler futbolcular olarak hem idman hem maçlarda takımımızı destekliyoruz. Takımımız da özel hayatlarında buna katkıda bulunabilir. İnşallah kulübümüz ve camiamız adına hayırlısı olur. Önemli detaylar var o da reklamları izlemek çok önemli bu uygulamada" ifadelerini kullanırken, Mensah da, "Öncelikle tekrar teşekkür ederim, Beşiktaş Ailesi'nde bulunduğum için mutluyum. Bizler idman ve maçlarda koşarak destekte bulunuyoruz takımımıza, taraftarlarımız da yürüyerek kulübümüze sahip çıksınlar" açıklamasını yaptı.

Katıldığı maratonlarda adından söz ettiren Erdal Erdem ise "Başkan ve yönetim kurulumuz büyük bir mücadele içinde ve yalnız değiller. Bu mücadele bütün Beşiktaşlılar'ın. Hepsini desteğe davet ediyorum. Pandemide sporun ne kadar yararlı olduğunu herkes çok iyi anladı. Herkesi spora davet ediyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Özyakup: "İnşallah iyi bir sezon olacak"

Sporun önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Oğuzhan Özyakup, "Pandemi başladığında Hollanda'daydım. Çocukluk arkadaşım sporcu değildi, benim her gün idman yapmam gerekiyordu. Benimle beraber antrenman yaptı ve 3 ayda 20 kilo verdi, artık çok daha mutlu. Sporun ne kadar önemli olduğunu da anladı. Biz her gün spor yaptığımızda farklı bir mutluluk geliyor. Sadece bu dönemde değil, bugünleri atlattıktan sonra da spora devam edilmeli" dedi.

PAOK ile çok önemli bir maça çıkacaklarına da değinen Oğuzhan, "Çok önemli bir maçımız var. Kısa bir kamp dönemi oldu ama çok ağır idmanlar yaparak hazırlandık. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Hem futbolcunun kariyerinde oynayacağın en üst turnuvalardan birisi hem de kulübün gelir elde etmesi adına çok önemli. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Gidenler oldu, gelenler de oldu. İyi bir grubumuz var. İnşallah iyi bir sezon olacak" diye konuştu.

"Kırgınlık kalmadı"

Yeni sezonda çok fazla maç oynanacak olmasıyla ilgili konuşan Oğuzhan Özyakup, "Futbolcular sürekli maça çıkmak ister. Bu nedenle 3-4 günde bir maça çıkmak bizim için güzel olacak. Zorlu maçlar da oluyor. Bir mağlubiyetin ardından hemen telafi etmek için başka maça çıkmak istersin. Birçok futbolcu bence saat 16.00-17.00'yi bekler. Bütün gün maçı beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii ki burada farklı uygulamalar var ama bence bu saatlerde oynanacak maçlar çok güzel oluyor" dedi.

Tekrar Beşiktaş'a dönüşüyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Kırgınlık kalmadı. O dönem tabii ki bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene şampiyonluk yaşadım, öncesinde zor dönemler yaşadım. Hollanda'da tamamen sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'da oldum. Bu da pandemiye denk geldi ve annemin, babamın orada olması bana çok şeyi fark ettirdi. Gitmeden 1 gün önce Sergen hocam geldi. Ben kararımı vermiştim ve karşı tarafa sözüm vardı. Kendime güvenim tam. Burada çok zor dönemler de gördüm, zirveyi de gördüm. Beşiktaş'ın hedefi her zaman zirvedir. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Mensah: "Oynamak istediğim kulüpteyim"

Beşiktaş'a transferinde katkısı olanlara teşekkür eden Bernard Mensah ise, "Burada olmak, buralara gelmek ve bu seviyede kalmak zor. Çok çalışarak bunu hedefliyorum. Şampiyonlar Ligi Elemesi için çok çalışıyoruz. Umarım bu turu ve bundan sonraki turları geçerek gruplara kalacağız. Önümüzde çok maç var ve hepsine iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben de maçların öğleden sonra 3-4 gibi oynamak isterim maçları. Çünkü maçtan sonra ailenize vakit ayırabiliyorsunuz. Türkiye'ye geldiğimden bu yana oynamak istediğim bir kulüpteyim. Daha fazla konuşmak Beşiktaş etiği anlamında doğru değil. Burada olduğum için ve doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Kendime güveniyorum ve PAOK maçında oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecekte de kendimi Beşiktaş'ta görüyorum diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Bernard Mensah: 'Oynamak istediğim kulüpteyim'

Kaynak: İHA

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