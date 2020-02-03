Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı maçın hakemlerine tepki gösterdi. Mücadelenin 28. dakikasındaki bir pozisyonu paylaşan Gözbaşı "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden" ifadelerini kullandı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Donk'un içinde olduğu ve penaltı kararı çıkmayan tartışmalı pozisyon için isyan eden Gözbaşı, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Haber Videosu: Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan
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türk futbolunda herşey planlıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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çekmezler şike yapıyorlar yineCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maçı kısmen izledim maçın hakkı 3-2 idi en azCevap Yaz Yayından Kaldır
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seyretmesek maçı, kayserinin durumunu görmesek inanıcaz her hafta ağalayarak puan veya puanlar çıkartmaya çalışmak biraz saçma ve komik geliyor boncuk başkan.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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TAMAMEN KATILIYORUM BAŞKAN GALİBA KAYSERİYİ DÜŞÜRMEK İÇİN KALEMİ KIRMIŞLAR YAZIK DEĞİLMİ VERİLEN EMEKLERE BİR ŞEHRİN KADERİ İLE BU KADAR OYNANIR MICevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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KOMİKSİNİZ. . ))))))))))))))))))Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır