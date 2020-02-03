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Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı maçın hakemlerine tepki gösterdi. Mücadelenin 28. dakikasındaki bir pozisyonu paylaşan Gözbaşı "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden" ifadelerini kullandı.

03.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:51
Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Donk'un içinde olduğu ve penaltı kararı çıkmayan tartışmalı pozisyon için isyan eden Gözbaşı, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.


Haber Videosu

: Berna Gözbaşı isyan etti: Dahili ve harici bedhahlar çekin elinizi bu takımdan
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