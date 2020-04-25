HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Bermaz Ovası'nda "Gezin Fasulyesi" için tohum desteği - Ekonomi
Elazığ, Gezin, Ekonomi, Haber

Bermaz Ovası'nda "Gezin Fasulyesi" için tohum desteği

Elazığ'da Bermaz Ovası'nda çiftçilikle uğraşan 100 aileye "Organik Gezin Fasulyesi" üretimi için fasulye tohumu desteği verildi.

25.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:27
Bermaz Ovası'nda

Elazığ'da Bermaz Ovası'nda çiftçilikle uğraşan 100 aileye "Organik Gezin Fasulyesi" üretimi için fasulye tohumu desteği verildi.

Maden ve Sivrice ilçelerine bağlı 15 köyün arazisinden oluşan Bermaz Ovası'nda Gezin ismi ile bilinen fasulye yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek sürüyor. Daha önce 3 yıl süreyle 514 bin TL'lik destek verilen çiftçiler için "Kuru Fasulye Yetiştiriciliği" projesi kapsamında 110 bin TL'lik tohum desteği geldi. Bakanlık koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 100 çiftçiye fasulye tohumu desteği hayata geçirilerek teslim edildi.

15 köyü ilgilendiren Bermaz Ovasında olduklarını aktaran İl Müdürü Turan Karahan, "Daha önce bakanlıktan Bermaz Ovasında fasulye yetiştiriciliğini yaygınlaştırılmasına yönelik 514 bin liralık bir projeyi 3 yıllık olarak hayata geçirdik. Bermaz fasulyesi diğer adıyla Gezin fasulyesi üretimin yaygınlaştırılması için projemizi tamamladık. Bu projemizin devamlılığı olarak yine bakanlığımızdan 110 bin liralık bir katkıyla tohumunun alıp bu fasulyenin ekimi için 100 çiftçimize dağıtılmak üzere yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Fasulye tohumunun dağıtılmasıyla birlikte 15 köyümüzde bize has olan Gezin fasulyesi yetiştiriciliğini üretimini devam ettireceğiz"dedi.

Bin dekarlık alanda fasulye yetiştirilecek

Korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da mücadelenin sürdüğünü dile getiren Karahan,"Mücadele devam ederken üretim olmadan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla üretim odaklı ciddi bir çalışma var. Bizlerde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretim devam ettirilmesi için her türlü çalışmayı paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bermaz ovasındaki fasulye üretiminin devam ettirilmesi noktasında bakanlığımızdan aldığımız kaynakla bu projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin dekarlık alanda fasulye yetiştiriciliğini gerçekleştireceğiz. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Ekonomi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi Ekonomi
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı Ekonomi
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Fettah Can Cem Yılmaz Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mauricio Isla Ivan Obradovic Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bermaz Ovası'nda "Gezin Fasulyesi" için tohum desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:42:11. #1.15#
title