Bermaz Ovası'nda "Gezin Fasulyesi" için tohum desteği Elazığ'da Bermaz Ovası'nda çiftçilikle uğraşan 100 aileye "Organik Gezin Fasulyesi" üretimi için fasulye tohumu desteği verildi.

Elazığ'da Bermaz Ovası'nda çiftçilikle uğraşan 100 aileye "Organik Gezin Fasulyesi" üretimi için fasulye tohumu desteği verildi.

Maden ve Sivrice ilçelerine bağlı 15 köyün arazisinden oluşan Bermaz Ovası'nda Gezin ismi ile bilinen fasulye yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek sürüyor. Daha önce 3 yıl süreyle 514 bin TL'lik destek verilen çiftçiler için "Kuru Fasulye Yetiştiriciliği" projesi kapsamında 110 bin TL'lik tohum desteği geldi. Bakanlık koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 100 çiftçiye fasulye tohumu desteği hayata geçirilerek teslim edildi.

15 köyü ilgilendiren Bermaz Ovasında olduklarını aktaran İl Müdürü Turan Karahan, "Daha önce bakanlıktan Bermaz Ovasında fasulye yetiştiriciliğini yaygınlaştırılmasına yönelik 514 bin liralık bir projeyi 3 yıllık olarak hayata geçirdik. Bermaz fasulyesi diğer adıyla Gezin fasulyesi üretimin yaygınlaştırılması için projemizi tamamladık. Bu projemizin devamlılığı olarak yine bakanlığımızdan 110 bin liralık bir katkıyla tohumunun alıp bu fasulyenin ekimi için 100 çiftçimize dağıtılmak üzere yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Fasulye tohumunun dağıtılmasıyla birlikte 15 köyümüzde bize has olan Gezin fasulyesi yetiştiriciliğini üretimini devam ettireceğiz"dedi.

Bin dekarlık alanda fasulye yetiştirilecek

Korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da mücadelenin sürdüğünü dile getiren Karahan,"Mücadele devam ederken üretim olmadan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla üretim odaklı ciddi bir çalışma var. Bizlerde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretim devam ettirilmesi için her türlü çalışmayı paydaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bermaz ovasındaki fasulye üretiminin devam ettirilmesi noktasında bakanlığımızdan aldığımız kaynakla bu projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin dekarlık alanda fasulye yetiştiriciliğini gerçekleştireceğiz. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA