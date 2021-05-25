Berke Özer'in doğum günü kutlandı
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Berke Özer'in doğum günü kutlandı

Berke Özer'in doğum günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli oyuncu Berke Özer'in doğum günü, ümit millilerin kamp yaptığı tesislerde kutlandı.

Milli oyuncu Berke Özer'in doğum günü, ümit millilerin kamp yaptığı tesislerde kutlandı.

Ümit Milli Takım oyuncularından Berke Özer'in doğum günü, millilerin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Teknik Direktör Tolunay Kafkas'a ikram eden Özer, daha sonra teknik ekip ve oyuncuların tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Berke Özer'in doğum günü kutlandı - Haberler Spor
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