Berkay Şahin, "Doğum Gününde Mahkemeye Geldi" Diyen Arda Turan'ın Avukatına Sert Çıktı

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan, doğum gününde hakim karşısına çıktı. Kavga eden iki ünlü isim ve şarkıcının eşi Özlem Şahin, dün görülen duruşmada olayın ayrıntılarını anlattı.

HAKİME İFADE VERDİLER

İstanbul Adliyesi 41 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay Şahin, Özlem Şahin ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık sandalyesinde Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında bir güvenlik görevlisinin oturduğu görüldü.

"BURNUMU KIRDI HEDİYE Mİ VEREYİM?"

Tarafların ifade verdiği esnada Arda Turan'ın avukatı söz alarak futbolcunun soruşturma aşamasında çağrıldığında ifade vermeye gittiğini, bugün de doğum günü olmasına rağmen duruşmaya geldiğini belirtti. Avukat sözlerine tepki gösteren Berkay ise "Burnumu kırdı. Doğum günü diye ben şimdi ona hediye mi vereyim?" dedi.

"ÖZLEM HANIM'A BAHSETTİĞİ SÖZLERİ SÖYLEMEM İMKANSIZ"

Dün görülen duruşmada taraflar sözlü savunma yaptı. Arda Turan savunmasında izin gününde olaya konu olan mekana gittiğini, bu mekanın duruşma salonu kadar bir alan olduğunu (küçük bir alan) söyledi. Olay günü 60-70 kişinin küçük bir alanda bulunduğunu ifade eden Arda Turan, tuvalete gitmek için hareket edilse bile 4-5 kişiye çarpma ihtimalinin olduğunu vurguladı. Arda Turan, "Özlem Hanım'a da çarpmışım ve özür dilemişim. Kendisine söylediğimi iddia ettiği sözleri söylemem imkansız. 15-20 dakika sonra Berkay geldi. 'Kaptan seninle sonra görüşelim mi?' dedi. Ben de olumlu şekilde 'yarın konuşuruz' dedim. İkinci defa ensemden çekti. Bir şiddet olayının yaşanabileceğini düşündüm. Daha sonra dışarıya çıktı" dedi.

"ARDA'YA SIKIN"

Berkay Şahin'in dışarıya çıktıktan sonra kendisi için 'Arda'ya sıkın' dediğini belirten futbolcu, yaşanan olaydan sonra Berkay Şahin'in burnunda bir rahatsızlık olduğunu öğrenince hastaneye gittiğini aktardı. Hastaneye şiddet ve tehdit amaçlı gitmediğini kaydeden Turan, "Ona o gün de asla böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Sonra eşini arayıp benim söylediklerimi anlattı. Ben yanlış anlaşılma olduğunu söyledim.

"HASTANEYE DEDEMDEN KALMA RUHSATSIZ SİLAHLA GİTTİM"

Hastaneye giderken dedemden kalma ruhsatsız silahı da yanıma almıştım. Silahı Berkay'a uzatarak 'bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da 'olur mu öyle şey' deyip silahı yan tarafa bıraktı. Sonra ben silahı almaya çalışırken silah patladı. 15 dakika kadar daha konuştuk. İkimiz de yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Sonra eve geçtim. Eve gittiğimde olay tüm basına yansımıştı. Bana yapılan hakaret suçundan şikayetçiyim" dedi.

"HASTANEYE SİLAHLA GİTMEM HATAYDI YÜZDE YÜZ HAKLISINIZ"

Arda Turan'ın savunmasının ardından söz alan Berkay Şahin'in avukatı "Arada bir husumet olmadığı halde neden evli bir kadın size iftira atsın?" sorusunu yöneltti. Arda Turan bu soruya "Başkalarının hayatını ben bilemem, cevabı müvekkilinize sorunun" dedi. Hastaneye neden silahla gittiğinin sorulması üzerine ise "Hassas bir konu olduğu için, aile konusu olduğu için yanıma aldım. Yüzde yüz haklısınız silahla gittiğim için. Hataydı. Sabah saat 5 olduğu için akıl edemeyip gittim" şeklinde cevap verdi.

"ENSEDEN TUTMA MESELESİ DIŞINDA HER ŞEY YALAN"

Berkay Şahin, Arda'nın ifadesinde geçen enseden tutma meselesi dışındaki her şeyin yalan olduğunu söyledi. Arda Turan ile olay öncesinden tanışıklıklarının bulunduğunu kaydeden Şahin, enseden tutuma kısmını duruşma salonunda bulunan bir güvelik görevlisi üzerinden gösterdi. Daha sonra olayı anlatan Şahin, "Eşimle bir süre mekanda farklı alanlardaydık. Yanıma geldiğinde suratının değiştiğini fark ettim. Israrla ne olduğunu sorduğumda eşim olayı anlattı. Arda Turan eşimin anlatımlarına göre omzuna dokunmuş ve kulağına 'çok güzelsin evli olmasaydın ya da evli olmasaydım seni kaçırmazdım' demiş" ifadelerini kullandı.

"TEK YAPMASI GEREKEN ÖZÜR DİLEMESİ"

Arda Turan'ın yeni baba olduğunu bu nedenle evladından bir saat bile ayrı kalmasını istemediğini söyleyen Berkay Şahin, "Tek yapması gereken alkollüyüm deyip özür dilemesi" dedi.

"KARNIMDA ÇOCUĞUM VAR, KİMSEYE İFTİRA ATMAM"

Kendisinin bir çocuğu olduğunu söyleyen Özlem Şahin: "Bir çocuğum var, ikinci çocuğum karnımda. Kimseye iftira atmam. Herkes Allah karşısında hesap verecek" dedi.

"ARDA TURAN HAKKINDA GEREKLİ ADLİ KONTROL KARARLARI VERİLSİN"

Duruşmada daha sonra taraf avukatları söz aldı. Özlem ve Berkay Şahin avukatları cebinde çalışmayan silah bulunan insanların bile tutuklandığını kaydederek, Arda Turan hakkında da gerekli adli kontrol kararlarının verilmesini talep etti.

HAZİRAN AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, Arda Turan'ın duruşmalardan vareste tutulması, dosyada bulunan CD görüntülerinin çözümlenmesi ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Haziran 2019 tarihine erteledi.

"NE YAPIP YAPMADIĞIMIZI BİLİYORLAR"

Arda Turan, baro odasında bir süre hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra adliyeden ayrıldı. Gazetecilerin sorularına, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Konu zaten yargıda. Ne yapıp ne yapmadığımızı biliyorlar" şeklinde cevap verdi.