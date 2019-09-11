Berkay'ın ilk açıklamasının ardından Arda'dan jet hızında özür mesajı

11.09.2019 12:36

Berkay Şahin'in burnunu kıran Arda Turan 2 yıl hapis cezası aldı. Davanın başından beri Berkay Şahin, Arda Turan'ın kendilerinden özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Arda Turan verilen karar sonrasında özür mesajı yayınladı. Ancak Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin hariç hemen hemen herkesten özür diledi.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ GİBİ ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Şarkıcı Berkay, Arda Turan ile ilgili dava için, "Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık. Özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit. Özür dilesin ve konu kapansın. Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz. Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor" dedi.

BERKAY, HARİÇ HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Anlık hatalardan dolayı; ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bugüne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arda Turan, şunları söyledi: "Tüm kamuoyunun malumu olan ve yargılaması devam eden dava bugün neticelendi. Öncelikle; yaşanan olaylarda üstüme atılan çirkin "sözlü taciz" iftirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı; ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bugüne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum. Bununla birlikte, bu aşamada bazı açıklamalar yapmanın da zorunluluğunu duyuyorum."

"SÖZLÜ TACİZ SUÇUNU İŞLEMEDİM"

Bilinmesini isterim ki; insanoğlunun karşılaşacağı en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında, hem de böylesi ağır ve çirkin bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Adınıza ve ailenize iftira atarak çamur bulaştırmaktan başka bir şey düşünmeyenler karşısında gerçeği haykırmanın bazen yeterli ve ikna edici olamayabileceğini yaşayarak gördüm.İlk gün ne söylediysem, bugün de aynısını söylemekle birlikte, bugün Türk adaleti de ilk gün söylediğimi, yaptığı yargılama ve verdiği hükümle bir kez daha tescil etmiş oldu. Ben konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu "sözlü taciz" suçunu işlemedim. İşlemem de mümkün değildir! Bugün itibariyle tüm kamuoyunu; bu iddiaların ortaya atıldığı günlerde söylenenleri, yapılan sözde haberleri ve mahkemeye dahi saygı duymayarak kendilerine uzatılan her mikrofonda devam eden yargılamaya yönelik beyanları verenleri hatırlamaya; bu olayı adeta kendilerini öne çıkarıcı bir reklam malzemesi olarak kullananların kim olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. O dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinenleri ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum."

Turan açıklamasını, "Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen söylemek isterim ki; ben yine de insanlara, güzele ve iyiye olan inancımı hiç kaybetmedim. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bundan hareketle; çok çalışıp, mesleğimi en iyi şekilde yapıp her zaman yanımda olan ailemi, sevgili eşimi, kulübümü ve dostlarımı gururlandırmak en büyük amacım olacaktır. Son olarak söylemek istediğim şey; bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından Beraat ettiğimdir. Başımı; kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun" diyerek tamamladı.