Arda Turan Tarafından Burnu Kırılan Şarkıcı Berkay Şahin Eşiyle Adliyeye Geldi
Emirgan'da bir gece kulübünde çıkan tartışmada şarkıcı Berkay'a kafa atarak burnunu kıran, daha sonra gittiği hastanede silah çekip ateş açan futbolcu Arda Turan adliyeye geldi. Berkay Şahin ise Özlem Ada Şahin'le geldi.
3 ay önce şarkıcı Berkay Şahin'le kavga ederek burnunu kıran daha sonra ruhsatsız silahıyla hastaneye giden Arda Turan, sabah erken saatlerinde avukatıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Berkay Şahin ise adliyeye eşi Özlem Ada Şahin'le geldi.
BERKAY'IN BURNUNU KIRMIŞTI
Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı.
ADLİYEYE GELDİLER
Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Arda Turan, bugün görülecek dava için avukatıyla adliyeye geldi. Berkay ise avukatı ve eşi Özlem Ada Şahin'le adliyeye giriş yaptı.
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Ardayi görmeye gelmistirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Raydan çıkan ardaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tamam işte takım elbiseyi giymiş, hemen paraya çevrilir cezası ...Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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kim olursa olsun bir kadina bu sekilde yaklasip hadsizce davranip sonrada adama gidip kusura bakma ben senin esin oldugunu bilmiyordum seklinde bir iddia etmesi ne demek baskasinin esi olursa yapacak yani sindirebildigi kadarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Al birini vur ötekineCevap Yaz 4 Yayından Kaldır