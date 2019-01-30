Arda Turan Tarafından Burnu Kırılan Şarkıcı Berkay Şahin Eşiyle Adliyeye Geldi

3 ay önce şarkıcı Berkay Şahin'le kavga ederek burnunu kıran daha sonra ruhsatsız silahıyla hastaneye giden Arda Turan, sabah erken saatlerinde avukatıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Berkay Şahin ise adliyeye eşi Özlem Ada Şahin'le geldi.

BERKAY'IN BURNUNU KIRMIŞTI

Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı.

ADLİYEYE GELDİLER

Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Arda Turan, bugün görülecek dava için avukatıyla adliyeye geldi. Berkay ise avukatı ve eşi Özlem Ada Şahin'le adliyeye giriş yaptı.