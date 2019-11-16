Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor

16.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:53

İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve birçok kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

İKİ PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika haberine göre, Sircan'daki gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı" dedi. Al Arabiya televizyonu ise, ikinci bir protestocunun öldüğünü açıkladı.

RUHANİ: 4 YILDIR BENZİNE ZAM YAPMIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yapılan zamları savundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Ruhani, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti.

TÜM GELİR 60 MİLYON KİŞİYE DAĞITILACAK

Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.

"MOLLALAR HALKI DAHA DA YOKSULLAŞTIRIYOR"

İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden Maryam Rajavi, protesto gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Rajavi, Ruhani ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney'i hedef aldı. Rajavi, mesajında benzin fiyatlarının üçe katlandığını belirterek, "Mollalar halkı daha da yoksullaştırıyor" dedi.

HAMANEY'İN POSTERLERİ ATEŞE VERİLİYOR

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini göstermeye devam ediyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi.

MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ

Al Arabiya televizyonu, Huzistan eyaletinin Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası ateşe verildiği videoyu okuyucularına servis etti.

SOKAKLAR ALEV ALEV

İran'daki gösterilerde halk sokaklara indi. Gece ve gündüz aralıksız 10'dan fazla kentte devam eden eylemlerde sokaklar ateşe verildi. Gösteriler her geçen saat daha da yayılıyor.

OTOMOBİLLERLE BARİKAT

Protestolar ülke geneline yayılırken, öfkeli göstericiler araçlarını trafikte bırakarak yolları kapattı. Sezonun ilk yoğun kar yağışı aldığı Tahran-Kerec otoyolunun önünde de otomobiller bir barikat kurdu.

GAZETELERİN GÜNDEMİ ZAMLAR: HALK RUHANİ'DEN UMUDUNU KESTİ

İran'da yayın yapan gazetelerden olan Seda-yı Islahat gazetesi, zammı manşetten gördü. Haberde, benzin pompasından paraların aktığı bir karikatür kullanırken, başlıkta ise; "#İstifa: Halk Ruhani'den ümidini kesti ve istifasını bekliyor" ifadesi yer aldı.

RUHANİ'DEN TARİHİ İTİRAF: EN AĞIR GÜNLERİ YAŞIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz günlerde, ülkenin güneyindeki Kirman eyaleti yetkilileriyle bir araya gelmişti. ABD'nin ambargosundan dolayı petrol satışındaki azlıktan şikayet eden Ruhani, "1979'daki devrimden bu yana en ağır günleri ve ayları yaşıyoruz. Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık" ifadelerini kullanmıştı. (Haber7)