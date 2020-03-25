Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dün benzine yapılan 22 kuruşluk indirimin ardından bugün de 7 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

Benzine dün yapılan 22 kuruşluk indirimin ardından bugün de zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatında pompaya yansıyacak şekilde 7 kuruşluk artış oldu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA